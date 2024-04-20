مايا مرسي تشارك في احتفالية الأسرة المصرية التي نظمتها بطريركية الأقباط الأرثوذكس

كتبت- نور العمروسي:

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، في احتفالية الأسرة المصرية التي نظمتها بطريركية الأقباط الأرثوذكس برعاية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والتي حملت شعار "صحة الأسرة =صحة المجتمع".

وشهدت الاحتفالية إطلاق وثيقة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مخاطر زواج الأقارب "احذر الأمراض الوراثية" "مبادرة خلى الزغروطه تكمل" للكشف قبل الزواج.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر والتقدير والامتنان لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على اهتمامه ودعمه للأسرة المصرية.

وقالت: "أتذكر منذ عامين حين أطلقت الكنيسة أيضًا ثلاثة وثائق تاريخية لحماية الفتيات والمرأة المصرية من العنف ضد المرأة وختان الإناث إلي جانب تنظيم الأسرة"، كما وجهت الشكر لقداسة البابا تواضروس الثاني على دعمه الدائم للمجلس والتمثيل المشرف للكنيسة في كافة أنشطة المجلس والعمل مع الراهبات و المكرسات ومدرسات مدارس الأحد وهو مثال عظيم لرؤية الدولة المصرية للعمل الوطني المشترك على الأرض وكل التحية لمن ساند هذه الوثيق المهمة.