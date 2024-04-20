تبدأ من 65 جنيهًا.. وزير التموين: أسعار الزيوت تراجعت بنسبة 36% في الأسواق



كتب- محمد سامي:

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، انخفاض سعر الزيت اليوم بنسبة 14% بالإضافة الى التخفيضات السابقة ليصل اجمالى التخفيضات على الزيت 36% من تاريخ بدء سلسة الاجتماعات التي انعقدت برئاسة دولة رئيس مجلس الوزاراء مع المنتجين والموردين والمصنعين واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية في ضوء أعمال لجنة ضبط الأسعار والأسواق برئاسة مجلس الوزارء.

وأكد وزير التموين، أن سعر زجاجة الزيت الخليط بعد التخفيض الإضافى الذى تم اليوم يبدأ من 65 جنيهًا لزجاجة الزيت الخليط 1 لتر في الأسواق.

كما أكدت الشركات المنتجة للزيوت والمسلى على التزامها الراسخ بتقديم أفضل المنتجات الغذائية بجودة عالية، حيث تضع في مقدمة أولوياتها تلبية احتياجات العملاء وتوفير متطلباتهم بشكل مستمر وفعّال، موضحا أن ذلك جاء حرصًا منها على مواكبة التطورات في السوق المصرية، وتخفيف الأعباء على كاهل المستهلكين، وفى مقدمة هذه الشركات كلاً من أرما، صافولا، والمتحدة، وغيرها من الشركات المنتجة.

فى سياق متصل أكد "المصيلحى"، على أن هناك وفرة وزيادة فى الإتاحة والمعروض من السلع الأساسية بعد الإفراجات الجمركية التي تمت مؤخرًا والتي تجاوزت 8 مليارات دولار بما يضمن تحقيق المنافسة بين المنتجين والسلاسل والمستوردين لخفض الأسعار في صالح المستهلك المصري.