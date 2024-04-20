"صناعة الشيوخ" تطالب رئيس الوزراء بالاستمرار في عقد اجتماعات مع المصنعين والمصدرين

كتب- نشأت علي:

أشاد المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، التي أكد خلالها حرص الدولة بمختلف أجهزتها على إتاحة الدعم اللازم للمصنعين والمصدرين المصريين من خلال تذليل مختلف المعوقات أمام دفع وزيادة الصادرات المصرية، على الرغم من أي تحديات.

وطالب المنزلاوي رئيسَ مجلس الوزراء بالاستمرار في عقد اجتماعاته مع المصنعين والمصدرين؛ خصوصًا رؤساء ومسؤولي المجالس التصديرية، لمتابعة جهود تعزيز معدلات الصادرات من القطاعات الإنتاجية المُختلفة، وكذا سُبل تعميق الصناعات المحلية التي تُسهم بدورها في زيادة نسب الصادرات، ما يُعزز بالتبعية من الحصيلة الدولارية من التصدير.

وقال وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات، في بيان له اليوم السبت: إن مجتمع المصنعين والمصدرين ومسؤولي اتحاد الصناعات المصرية هم الأقدر على تحديد جميع المشكلات والتحديات التي تواجههم، مشيداً بنجاح الحكومة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بالإفراج الفوري عن البضائع والمواد الخام الداخلية في مختلف الصناعات والتي كان لها دورها في عودة الشركات الصناعية إلى عملية الإنتاج.

وطالب المنزلاوي الحكومةَ بإعطاء أولوية قصوى لملف تصنيع وتعميق صناعات المواد الخام الداخلية في مختلف الصناعات المصرية الغذائية والدوائية وغيرها؛ للحد من فاتورة استيراد المواد الخام، مؤكداً أن نجاح الحكومة في هذا الملف تحديداً يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني؛ في مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.