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قرار عاجل من مترو الأنفاق قبل مباراة الزمالك ودريمز الغاني

03:41 م السبت 20 أبريل 2024

مترو الأنفاق

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كتب- محمد نصار:

قررت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تشغيل قطار كل 4:30 دقيقة غدا الأحد بالتزامن مع مباراة الزمالك ودريمز الغاني.

وقالت الشركة، في بيان، قبل قليل: سيتم توفير قطار كل 4:30 دقيقة من أجل توصيل المشجعين بشكل أسرع والاستمتاع بالمباراة.

كما سيتواجد فريق خدمة العملاء بالمحطات لاستقبال المشجعين بترتيبات خاصة لتسهيل الحركة والدخول والخروج من المباراة.

واختتمت الشركة: مواجهة قوية بالقاهرة.. اركب الخط الأخضر الثالث لمحطة الاستاد في أسرع وقت علشان تشجع نادي الزمالك المصري ضد دريمز الغاني غدًا في استاد القاهرة.

مترو الأنفاق مباراة الزمالك ودريمز الغاني القطار
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