رئيس الوزراء: الانتهاء من تطوير ميناء دمياط بحلول 2027

كتب- محمد نصار:



أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ميناء دمياط يضم مجموعة متنوعة من البضائع المخصصة للتصدير إلى جميع أنحاء العالم.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن تطوير الموانئ المصرية يشهد تقدما هائلا، حيث يتم تنفيذ خطة شاملة لتحسين ميناء دمياط بالكامل، والتي من المتوقع الانتهاء منها بحلول عام 2027، ليصبح الميناء ذكيا ومُدارا بأفضل المعايير.

وخلال مؤتمر صحفي داخل ميناء دمياط، اليوم السبت، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الميناء يحتوي على مجموعة واسعة من البضائع المخصصة للتصدير إلى كل دول العالم، كجزء من جهود تشجيع عمليات التصدير.

وبدأ رئيس الوزراء جولته في دمياط بتفقد أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق مدخل مدينة دمياط من ناحية شطا، معبرًا عن حرصه على القيام بزيارات ميدانية لمختلف المحافظات للوقوف على واقع تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات، بهدف تسريع عملية دخولها الخدمة، وبالتالي رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه المشروعات التنموية والخدمية.