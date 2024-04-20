التموين: لجنة عليا للمخابز السياحية والإفرنجية تجتمع دوريًا لتحديد أسعار الخبز

كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا رقم 69 لسنة 2024 بتشكيل اللجنة العليا للمخابز السياحية والإفرنجية.

تضمن القرار المهام المنوطة باللجنة وتختص اللجنة بدراسة تكلفة إنتاج الخبز السياحي والإفرنجي الحر المنتج من المخابز السياحية والإفرنجية على أن يُعاد النظر في التكلفة كل 3 شهور أو كلما اقتضت الضرورة ذلك.

كما تعمل اللجنة على دراسة وضع قواعد ملزمة لإنتاج وتداول الخبز السياحي والإفرنجي ووضع المواصفات والأوزان والحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي في ضوء تكلفة الإنتاج التي يتم اعتمادها، وتختص كذلك بالإعلان عن الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي للخبز السياحي الحر والخبز الإفرنجي.

كما تعمل اللجنة أيضًا على تقنين أوضاع المخابز السياحية والإفرنجية غير المرخصة في ضوء القواعد المنظمة لذلك.

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، إن اللجنة العليا للمخابز السياحية والإفرنجية برئاسة وزير التموين، وعضوية ممثلين عن الوزارة والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة القومية لسلامة الغذاء والشركة القابضة للصناعات الغذائية وغرفة صناعة الحبوب، والشعبة العامة للمخابز بالغرفة التجارية.

وتجتمع اللجنة مرة واحدة شهريًا على الأقل أو كلما اقتضت الحاجة بمقر ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما تضمن القرار أن يكون للجنة العليا للمخابز السياحية والإفرنجية أمانة فنية مساعدة.