غدا.. وزير العمل يفتتح ورشة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لتمكين الشباب ومكافحة البطالة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، أن الوزير حسن شحاتة، سيفتتح صباح الأحد، ورشة عمل بعنوان "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل - تمكين الشباب ومكافحة البطالة".

وبحسب بيان "العمل"، السبت، تُعقد الورشة بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بمقر المركز بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يلقي الوزير كلمة عن أهمية "الاستراتيجية" ودورها في فَهمِ ملامح سوق العمل الحديث وآليات التعامل مع المُتغيرات التي يشهدها وجُهود وزارة العمل في ذلك.

وتشهد الجلسة الافتتاحية، كلمة أسامة الجوهري، مُساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وتتضمن الورشة كلمات ومداخلات لعدد من خبراء ومسؤولي مركز المعلومات ووزارة العمل وأصحاب الأعمال والعمال واستشاري الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

ووفقًا للبيان الصحفي الصادر اليوم السبت عن وزارة العمل، تضمنت الورشة العملية مجموعة من الجلسات، حيث تناولت الجلسة الأولى عرضًا حول الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، قدمه الدكتور أحمد درويش، استشاري في الاستراتيجية ووزير التنمية الإدارية الأسبق، بالإضافة إلى مشاركة الدكتور دينا كفافي، عضو الفريق الاستشاري لإعداد الاستراتيجية.

وفي الجلسة الثانية، يتم تناول جهود وزارة العمل، نحو مستقبل الوظائف في ظل الذكاء الاصطناعي، حيث تتحدث ياسمين ممدوح، مدير عام تخطيط التدريب المهني بوزارة العمل، عن بناء المهارات المرتبطة بالسوق والقادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وتقييم وتوسيع نطاق برامج التدريب المهني، وشيماء محمود، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير العمل، تتحدث عن وظائف المستقبل والقطاعات التي تتركز فيها، والشيماء عبد الله، مدير عام رعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، ستتحدث حول منصة العمالة غير المنتظمة الإلكترونية.

وفي الجلسة الثالثة، يتناول الدكتور خالد عبد العظيم، ممثل أصحاب الأعمال من اتحاد الصناعات، طرق المضي قدمًا نحو فرص عمل لائقة، ومحمد جبران، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، يتحدث عن "نحو وظائف لائقة: أبرز الملفات التي سيتم العمل عليها من خلال الاتحاد الفترة القادمة".

وفي الجلسة الرابعة، تتحدث الدكتور هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئاسة "مركز المعلومات"، رئيس اللجنة العلمية الاستشارية، عن "عرض تقديمي عن قطاع متابعة الاستراتيجيات الوطنية"، والدكتور شادي شلبي، استشاري مشروع مهني 2030 بوزارة العمل، عن "آليات المتابعة والتقويم لتدريب الشباب وتوفير البرامج التدريبية في المهن المستحدثة مستقبلًا: مشروع مهني 2030"، والدكتور غادة محسن، خبير اقتصادي بالإدارة المركزية لمحور شؤون المكتب الفني لرئاسة "المركز"، عن "عرض تقديمي عن المنصة القومية لقطاع متابعة الاستراتيجيات الوطنية".

يذكر أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل يجرى صياغتها بالتعاون بين عدد من شركاء العمل والتنمية، حيث تعتبر توثيقا لسياسات سوق العمل ولتقديم خدمات ومُحفزات التشغيل والقضاء على البطالة، إلى جانب توحيد خطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

كما تعد بمثابة دراسة تشخيصية لسوق العمل وتضم تحليلا للموقف والقضايا المُتعلقة والتحديات الخاصة بالاقتصاد الكلي والفرص الجديدة بالاقتصاد والخطط الصناعية المتوقعة والبُعد البيئي.

وتهدف إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المُتغيرات الاقتصادية المُفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة، وتدعو إلى تعزيز ثقافة العمل الحُر والاستثمار في التشغيل، كما تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة معدلات تشغيل النساء ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي.