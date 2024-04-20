تحسين الأجور بـ573 مليار جنيه.. وزيرا المالية والتخطيط يلقيان بيان الموازنة العامة أمام البرلمان الإثنين المقبل

كتب- نشأت علي:

يستمع مجلس النواب، يوم الإثنين المقبل، إلى بيان الدكتور محمد معيط وزير المالية، بيان المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025 أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.

وتلقى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفق جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، بيانًا عن مشـروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/ 2025 في نفس الجلسة، على أن تتم إحالة البيانَين إلى لجنة الخطة والموازنة واللجان الأخرى؛ لدراستهما وإعداد تقرير عنهما يعرض على الجلسة، والذي يكون قبل نهاية شهر يونيو؛ حيث تتم مناقشة التقرير والتصويت على قوانين الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية وخطة التنمية الاقتصادية.

وينص الدستور وفقًا للمادة رقم 124، على ضرورة أن تعرض الحكومة مشروعَ الموازنة العامة الجديدة على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.

ويرصد "مصراوي" أبرز مخصصات الموازنة العامة الجديدة، قبل مناقشتها في البرلمان، والتي جاءت على النحو التالي:

مخصصات الدعم الحكومي، 134 مليار جنيه للسلع التموينية، وأكثر من 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و40 مليار جنيه لبرنامج "تكافل وكرامة".

رغيف العيش يتعدى 125 مليار جنيه بعد توقعات بتجاوز تكلفته 125 قرشاً، في حين يدفع المواطن 5 قروش فقط.

إجمالي المصروفات العامة المتوقعة لموازنة مصر 2025/2024 بنحو 3.9 تريليون جنيه، بينما قدّر الإيرادات المستهدفة بنحو 2.6 تريليون جنيه.

٢٣ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الصادرات.. وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية.

دعم المواد البترولية في موازنة ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ سوف يتعدى ١٤٧ مليار جنيه؛ نتيجة ارتفاع أسعار البترول عالميًّا، وأثر تغير سعر الصرف، وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة.

رفع مخصصات تحسين أجور العاملين بالدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين إلى 573 مليار جنيه في العام المالي المقبل؛ لاستيعاب الحزمة الأخيرة، وذلك مقارنة بمخصصات قدرها 470 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.