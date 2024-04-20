بمشاركة 300 طفل.. متحف الطفل يحتفل بيوم اليتيم

كتب- محمد شاكر:

استضاف مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل)، أمس الجمعة، 300 طفل وطفلة من الأيتام في حفل يوم اليتيم الذي تنظمه سنويا مؤسسة بنك مصر للخدمة المجتمعية بالتعاون مع جمعية مصر الجديدة، وشمل الحفل فقرات فنية وألعاب جماعية متنوعة للأطفال.

وقال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف، إن الهدف من الاحتفالية هو إسعاد الأطفال الأيتام، وتنمية حبهم وولائهم للوطن، وإشعارهم بأنهم محور اهتمام كل مؤسسات الدولة الرسمية والمجتمعية، مما يعزز مفهوم الأسرة الواحدة وإضافة قيمة إيجابية في نفوس أبنائنا.

وأكد "حلمي"، أن الأطفال شعروا بحالة من السعادة خلال الاحتفالية التي شارك فيها مهرجون، ومقدمو فقرات فنية وألعاب تفاعلية سادت في أجواء من البهجة والفرح.