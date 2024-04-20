رئيس بيراميدز للإطارات: تغطية 70% من السوق المحلية بداية من 2025

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس إبراهيم جودة، رئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز لتصنيع إطارات السيارات، إنهم يستهدفون تطوير الصناعة المصرية حيث بدأوا في التصنيع التجريبي لمقاسات 12 و13 من الإطارات، وخلال الأيام القليلة المقبلة سيتم البدء في تصنيع مقاسات 14 و15.

وأضاف "جودة"، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه بداية من 2025 سيتم تغطية السوق المحلي بنسبة 70%، ويتم حاليًا تصدير بعض المنتجات لحوالي 10 دول.

وتابع رئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز لتصنيع إطارات السيارات: "تم توقيع عقود مع الولايات المتحدة الأمريكية لتصدير بعض المقاسات والمنتجات".