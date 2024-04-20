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بعد أنباء التعديل الوزاري غدًا.. ننشر جدول أعمال جلسات مجلس النواب حتى الثلاثاء

11:40 ص السبت 20 أبريل 2024

مجلس النواب

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كتب- محمد عبد الناصر:

يستأنف مجلس النواب، عقد جلساته العامة، بداية من غدٍ الأحد وحتى يوم الثلاثاء المقبل من الأسبوع الجاري.

ووفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، تقرر عقد جلسة الأحد 21 أبريل 2024 الساعة 12 ظهرًا بقاعة مجلس النواب بالمقر الجديد للمجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبالنسبة لجلستي المجلس يومي الإثنين والثلاثاء 22 و23 أبريل 2024، فيتم عقدهما الساعة 11 صباحًا بقاعة المجلس بمقره الحالي في التحرير.

وبحسب جدول الأعمال، من المقرر أن يتم عرض بيان وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025، وعرض بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/ 2025.

وكانت أثيرت عدة تكهنات خلال الساعات الماضية، تشير إلى أنه سيتم عرض التشكيل الوزاري الجديد على مجلس النواب غدا الأحد، تزامنًا مع عقد الجلسة بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة.

مجلس النواب التعديل الوزاري جدول الأعمال
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