وقف خطة تخفيف الأحمال مؤقتًا في هذه المناطق.. قرار عاجل من الحكومة يكشف التفاصيل

كتب- محمد سامي:

صرح المستشار محمد الحصماني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم التنسيق بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكل من وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، لوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية عن الكنائس خلال الأيام التي تشهد احتفال الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، وأسبوع الآلام، وذلك تيسيرًا عليهم خلال فترة الاحتفال بهذه المناسبات.

وفي هذا الصدد، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتهنئة للأخوة الأقباط داخل مصر وخارجها بمناسبة الاحتفال بهذه الأعياد، متمنيًا دوام التقدم لمصر في مختلف المجالات.