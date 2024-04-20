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مؤلفات بيتهوفن وهايدن فى أعظم السيمفونيات بالأوبرا

12:57 ص السبت 20 أبريل 2024

المايسترو أحمد الصعيدى

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كتب- محمد شاكر:

تقيم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا ضمن سلسلة أعظم السيمفونيات لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى، وذلك في الثامنة مساء اليوم السبت، علي المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج عدد من الأعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين منها السيمفونية 99 لـ هايدن والسيمفونية الرابعة لـ بيتهوفن .

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يقدم سلاسل من الحفلات المتنوعة التى تلقي الضوء على مجموعة من أهم المؤلفات العالمية الى جانب الاعمال المصرية فى القالب الكلاسيكى.

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المايسترو أحمد الصعيدى مؤلفات بيتهوفن وهايدن أعظم السيمفونيات بالأوبرا أوركسترا القاهرة السيمفوني
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