بعد اتهامه بالكفر.. خالد منتصر يكشف حقيقة تصريحاته حول منع شرب ماء زمزم

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور خالد منتصر، الكاتب والمفكر السياسي، عن محاولة اغتياله من قبل جماعة الإخوان الإرهابية بعد توليهم الحكم في مصر ، مضيفا أنه يرفض فكرة الاغتيال المعنوي، لافتا إلى أن إيذاء الآخر نفسيا هو أحد المحرمات لديه.

وأضاف منتصر، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، عبر برنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد: لقد تم تهديدي من قبل بالاغتيال وبالأخص في فترة تولي الإخوان الحكم، لافتا إلى أن حال الاختلاف مع هذه الجماعة يتم وضعك على قائمة التكفيريين والاغتيالات.

وأشار منتصر، إلى أنه ينزعج من اتهامه بالكفر والإلحاد، مضيفا أن الفنان محمود مرسي تنبأ باغتيال الكاتب والمفكر فرج فودة، على يد الجماعات التكفيرية لمواجهتهم في أفكارهم.

وتابع منتصر، أنه يجب ألا يتحول المثقف أبدا إلى رد فعل، مشيرا إلى أننا نواجه الآن ظاهرة تنظيم الأطباء الدراويش.

وحول اتهامه للترويج بعدم الشرب من ماء زمزم، قال:" لم أقل لا تشربوا ماء زمزم ولكني رفضت الترويج لفكرة أنه يشفي من الأمراض.. ممكن نقول بنستريح نفسيا".

ولفت منتصر، إلى أن هناك تيارا يريد اختطاف الأزهر وأنه ضد هذا التيار، مبينا أنه يرفض تحويل مكانة البخاري من باحث جاد إلى مقدس.

كما أكد منتصر، أن أزمته الحقيقية في غياب العقل والفكر داخل المجتمع، مبينا أن جذوره الفكرية مرتبطة بطه حسين وأن فرج فودة الأقرب له.