هل يتم استثناء العاصمة الإدارية من تخفيف الأحمال.. الحكومة توضح

كتب- حسن مرسي:

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن استمرار خطة تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات.

وخلال مداخلته في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة mbc مصر، أكد الحمصاني أن الحكومة تدرك تمامًا الأعباء التي يتحملها المواطنون نتيجة لتخفيف أحمال الكهرباء، مضيفًا أنها تعمل بجد لإنهاء هذا الوضع، وأن تخفيف الأحمال لن يستمر بشكل دائم.

وأشار متحدث الوزراء، إلى أن الحكومة تعمل على استغلال جميع الموارد المتاحة لحل هذه الأزمة، حيث يتم توفير مليار دولار سنويًا من خلال قطع التيار الكهربائي. وأشار أيضًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على ضبط سوق النقد.

وفيما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد الحمصاني أنها ليست مستثناة من خطة تخفيف الأحمال، موضحًا أنه يتم تنفيذ تقنين الكهرباء في العاصمة الإدارية، ولكن بمراعاة جدولة انقطاع التيار الكهربائي لتتناسب مع سير العمل في المدينة.