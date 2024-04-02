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BBC

ما حكم دخول الحمام بالهاتف المُسجل عليه المصحف؟ (فيديو)

11:51 م الثلاثاء 02 أبريل 2024

حكم دخول الحمام بالهاتف المُسجل عليه المصحف

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كتب_محمد فتحي:
كشف الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، عن حكم دخول دورات المياه بالهواتف الذكية التي تشتمل على مصحف إلكتروني.

وقال خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج "اسأل المفتي" مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع على قناة "صدى البلد"، إنه لا مانع من دخول دورات المياه والحمامات بالهواتف المسجل عليها قرآن أو أدعية أو نغمات أذان.

وتابع: الهاتف بمثابة ذاكرة الإنسان، لكن ينبغي أن يضبط على الوضع الصامت، وكذلك تجنب وضع آيات كصورة ثابتة على شاشة الهاتف إذا كنا مضطرين للدخول به إلى هذا المكان وذلك إن تعذر وضعه خارجه.

المصحف الإلكتروني الهاتف شوقي علام دخول الحمام

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