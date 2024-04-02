تحذير.. الإقبال على القهوة بعد رمضان يصيبك بهذه الأمراض

الإقبال على القهوة بعد رمضان

كتب- عمر صبري:

حذرت الدكتورة دينا مصطفي محمد، باحث بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بمعهد بحوث الصناعات الغذائية، التابع للمركز القومي للبحوث، من الإقبال على مصادر الكافيين: القهوة، الشوكلاتة، المشروبات الغازية، عقب انتهاء شهر رمضان وخصوصًا خلال أيام العيد.

وأضافت الباحثة، خلال ورقة بحثية نشرها المركز القومي للبحوث، أن المصادر السابقة كلها ترفع من حموضة المعدة وفرص إصابتك بالإسهال.

وتابعت باحثة التغذية: هي مصدر غني بالكافيين، الذي يعد مادة مهيجة للمعدة والأمعاء ومسهلة، ويعد الكافيين مادة منبهة للعضلات في جدران الأمعاء والجهاز الهضمي مما قد يؤدي إلى زيادة حركتها ما يجعل حركة السوائل والأطعمة سريعة في الجهاز الهضمي.

وأوضحت أنه ينتج على تناول هذه المشروبات والمأكولات عدم هضمها وامتصاصها بشكل جيد يقود إلى الإصابة بالإسهال الخفيف أو الإسهال الحاد في الأشخاص الأكثر حساسية للكافيين.

وأكدت الباحثة بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بمعهد بحوث الصناعات الغذائية، أن كثرة تناول مصادره خصوصا ً في الأعياد قد تزيد من فرص إصابتك بالإسهال وغيره من تلبكات معوية.