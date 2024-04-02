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BBC

دافئ نهارًا ولطيف ليلًا.. الأرصاد تكشف حالة طقس الغد (بيان بدرجات الحرارة)

07:51 م الثلاثاء 02 أبريل 2024
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    كورنيش الإسكندرية بعد تحسن الطقس نسبيا
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    تحسن نسبي للطقس بالإسكندرية
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    تحسن الطقس في الإسكندرية ١
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    تحسن نسبي لطقس الإسكندرية في نوة الفيضة الكبرى
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    الطقس
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    الطقس
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    الطقس
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    الطقس
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    الطقس
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    الطقس
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    الطقس
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    الطقس
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كتب- محمد فتحي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدًا الأربعاء 3-4-2024، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد.

ووفقا لبيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يسود غدًا طقس دافئ على السواحل الشمالية، لطيف ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة وأماكن الشبورة المائية غدًا تأتي كالآتي:

- القاهرة الكبرى: العظمى 30 درجة والصغرى 18.

- الوجه البحري: العظمى 30 درجة، والصغرى 18.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 25 درجة والصغرى 14.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 26 درجة والصغرى 16.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 33 درجة والصغرى 24.

- شمال الصعيد: العظمى 34 درجة والصغرى 18.

  • جنوب الصعيد: العظمى 36 درجة والصغرى 21. للمزيد من أخبار مصر (اضغط هنا)

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الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة

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