إنجازات متتالية وعملاقة.. محافظ أسوان يهنئ السيسي بتوليه فترة رئاسية جديدة

أسوان - إيهاب عمران:

قدّم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الولاية الجديدة لرئاسة جمهورية مصر العربية، مؤكدًا على أنها ستكون فترة يجني فيها جميع المواطنين ثمار المشروعات التي تم إنشاؤها بما سيساهم في تحويل معيشتهم إلى الأفضل، كما أنها ستكون بداية لعصر من الإنجازات الأخرى المتتالية في الجمهورية الجديدة لتعبر بمصر لمزيد من النجاحات، وتصنع مجدًا جديدًا لكل الأجيال الحالية والقادمة.

وأوضح اللواء أشرف عطية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى حكم مصر في فترة عصيبة، ولكنه على مدار 10 سنوات استطاع بحنكة وحكمة ورؤية ثاقبة أن يصل بمصر إلى بر الأمان، على الرغم من التحديات الصعبة التي واجهتها الدولة المصرية خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أن الرئيس استطاع أيضًا أن يعيد لمصر مكانتها وقيمتها وهيبتها بين الدول الأخرى، وأصبح بجميع محافظات الجمهورية بلا استثناء إنجازات متتالية وكبرى وعملاقة في جميع قطاعات العمل العام، مما يجعلنا كمصريين نفتخر ونعتز بها، وتقوي لدى كل مصري روح الولاء والانتماء لتراب هذا الوطن.

وأضاف: "خلال فترة تولي الرئيس السيسي حكم مصر رصدنا التطوير والتحديث بشكل كبير جدًا من خلال إنشاء العديد من المشروعات بالقطاعات المختلفة، وكان من أبرز المشروعات التي ساهمت في إحداث طفرة كبيرة في الريف المصري مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة".

وأكد أن هذه المبادرة أحدثت تغييرًا ملحوظًا لحياة المواطنين وتحويل جميع القرى من فقيرة ومعدومة الخدمات إلى مدن مصغرة تحتوي على كافة الخدمات والمرافق بجودة عالية، لتصبح بذلك قرى جاذبة للسكان بعد أن كانت قرى طاردة، وهو الذي توازى مع تنفيذ سلسلة من المشروعات التنموية والخدمية مثل منظومة التأمين الصحى الشامل وتحيا مصر وإحلال وتجديد البنية التحتية، علاوة على مشروعات التطوير والتجميل والمحاور والكباري وازدواج الطرق السريعة.