رئيس الوزراء يهنئ نظيره الفلسطيني بتشكيل الحكومة الجديدة

كتب- محمد سامي:

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اتصالا هاتفيا، بالدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، هنأه خلاله على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته، احتفاظه بمنصب وزير الخارجية، وتسلمه مهام عمله.

وخلال الاتصال الهاتفيّ، أكد الدكتور مدبولي عمق العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأعرب رئيس الوزراء عن تمنياته للحكومة الجديدة بالتوفيق والسداد في خدمة الشعب الفلسطيني الشقيق وتحقيق تطلعاته، في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها حاليا.

وأكد في الوقت نفسه موقف مصر الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لاسيما حقه في تقرير المصير عبر استقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تطرق الاتصال إلى جهود الدولة المصرية للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع تخفيفاً عن كاهل الشعب الفلسطيني الشقيق.