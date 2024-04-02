وزارة الزراعة تحدد أسماء الحدائق المفتوحة خلال عيد الفطر

كتب- مصراوي:

قال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن حديقة الأسماك بالجبلاية (الزمالك) مفتوحة أمام المواطنين خلال الأعياد وطول العام، وكذلك حدائق الحيوان في بعض المحافظات، مثل: الإسكندرية والفيوم وبني سويف وكفر الشيخ والشرقية.

وقال إبراهيم: "إن حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة مازالتا تحت التطوير من خلال التحالف المصري لتطوير الحديقتين، وتحت إشراف الاتحادين الدولي والإفريقي لحدائق الحيوان".

وأضاف أن مشروع التطوير وضعه أكبر استشاري عالمي في تطوير حدائق الحيوان، والذي قام بتطوير 12 حديقة على مستوى العالم، منها حديقة الحيوان في لندن، كما سيتم جلب أنواع جديدة ونادرة من الحيوانات لم تكن موجودة من قبل، وزيادة عدد الحيوانات بالحديقة من حيث النوع والكمية.

وأوضح أن تطوير وإدارة الحديقتين (الحيوان والأورمان) سوف يكون بنظام حق الانتفاع لمدة 25 سنة مقابل إيجار سنوي يتم زيادته بنسبة محددة كل عام، والحفاظ على الطابع التراثي للحديقتين، وكذلك النباتات والأشجار النادرة وكل ما هو أثري، فضلا عن أن الحديقة سوف تكون مفتوحة بلا حواجز مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية، لافتا إلى أن الحيوانات سوف تظل في الحديقة خلال فترة التطوير تلقى كل الرعاية البيطرية والتغذوية تحت إشراف هيئة الخدمات البيطرية، وسيتم الربط بين حديقتي الحيوان والأورمان من خلال نفق.

وأشار إلى أن تطوير الحديقة يأتي في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة أصولها لتعظيم الاستفادة منها في تحقيق إيرادات وتوفير فرص عمل جديدة، وغلق الحديقتين خلال مدة التطوير، والتي سوف يتم ضغطها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل سرعة فتحها أمام المواطنين.