"زراعة الشيوخ": خطاب السيسي أمام النواب يكشف عن العزيمة في استكمال حلم البناء

كتب- نشأت علي:

قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أمام مجلس النواب لأداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، كشف عن عزيمة الرئيس في مواجهة التحديات وحرصه الشديد على استكمال حلم البناء والتنمية.

وأضاف الجبلي، في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء، أن خطاب الرئيس السيسي، تضمن رؤية واضحة بشأن العمل الوطني خلال الفترة المقبلة؛ منها استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعزز من صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة التنمية.

وتابع الجبلي: أيضًا تأكيد الرئيس في خطابه على التركيز في الفترة المقبلة على قطاع الزراعة، يؤكد اهتمام الرئيس بذلك القطاع المهم في مجال التنمية والإنتاج المحلي، بالإضافة إلى قطاعات الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، لزيادة مساهمتها فـي الناتـج المحلـي الإجمالـي تدريجيًّـا، وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أن تلك الاستراتيجيات من شأنها توفير الملايين من فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلي لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي.