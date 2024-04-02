استقالة أم تعديل وزاري؟.. مصطفى بكري يكشف موعد اجتماع حسم مصير الحكومة

كتب- محمد نصار:

قال النائب مصطفى بكري، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، تجتمع غدا الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء لبحث موقفها من الاستقالة.

وأضاف بكري، في منشور عبر منصة "X"، قبل قليل: غدًا تجتمع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وأمامها أحد خيارين:

1- تقديم استقالتها، وهنا سيكلف الرئيس رئيس حكومة جديد استنادا إلى نص المادة 146 من الدستور، على أن تعرض تشكيلها على مجلس النواب للموافقة عليها.

2- يُجري رئيس الحكومة الحالي تعديلًا وزاريًا مع احتفاظه بمنصبه استنادًا إلى المادة 147 من الدستور.

واختتم مصطفى بكري: التكهنات عديدة والمعلومات متضاربة، إلا أن اجتماع الحكومة غدا سيكون كاشفًا.