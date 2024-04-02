15 صورة جوية وأرضية من موكب الرئيس السيسي بالعاصمة الإدارية

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كتب- محمد عبدالناصر:

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية رئيسا لمصر لولاية ثالثة أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

توجه موكب الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مجلس النواب بمقره الجديد في العاصمة الإدارية لآداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، ونرصد 20 صورة لموكب الرئيس.

وبدأت وقائع جلسة أداء اليمين الدستورية، بتلاوة المستشار حنفي جبالي لنتيجة الانتخابات الرئاسية وفق البيان الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، وتقديم الرئيس.

وألقى الرئيس السيسي خطابًا موجهًا للشعب المصري عقب أداء اليمين الدستورية.

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