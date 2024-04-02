السيسي: أجدد معكم العهد على استكمال مسيرة بناء الوطن وتحقيق تطلعات الشعب

كتب- محمد نصار:

جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عهده مع الشعب المصري فيما يتعلق بمسيرة بناء الوطن وتحقيق تطلعات الشعب خلال المرحلة المقبل.

وقال السيسي، خلال كلمته عقب أداء اليمين الدستورية رئيسا للبلاد، اليوم الثلاثاء بمقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة: منذ اليوم الأول الذي لبيت فيه ندائكم وسعيت لتحقيق إرادتكم وتحركنا منعا كرجل واحد لإنقاذ وطننا من براثن التطرف والدمار والانهيار اتبعت نهج المصارحة والمشاركة بشأن كل القضايا والتحديات التي واجهناها.

وأضاف الرئيس: لعل السنوات القليلة الماضية أثبتت أن طريق بناء الأوطان ليس مفروشا بالورود أن تصاريف القدر بين محاولات الشر الإرهابية بالداخل والحروب الدولية والإقليمية من حولنا والالتزامات العاتية بالخارج تفرض علينا مواجهة تحديات ربما لم تجتمع بهذا الحجم وهذه الحدة عبر تاريخ مصر الحديث.