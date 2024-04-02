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BBC

السيسي يرفع العلم على أطول ساري في العالم بالعاصمة الإدارية الجديدة

01:26 م الثلاثاء 02 أبريل 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد عبدالناصر:
رفع الرئيس عبدالفتاح السيسي، العلم المصري على أطول ساري علم في العالم بساحة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة، بصحبة عدد من الأطفال.

وأثناء ذلك أطلقت المدفعية طلقات احتفالية، وقدمت الطائرات العسكرية عرضا زين السماء بألوان العلم المصري.

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي النصب التذكاري في العاصمة الإدارية الجديدة ووضع إكليل من الزهور عقب انتهاء مراسم تنصيبه لفترة رئاسية جديدة وأدائه لليمين الدستورية، حسبما نقلت إكسترا نيوز.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي العاصمة الإدارية حفل تنصيب الرئيس السيسي

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