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BBC

10 صور مهمة ترصد أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية لفترة جديدة

12:36 م الثلاثاء 02 أبريل 2024
  • عرض 11 صورة
    الرئيس السيسي يؤدي اليمين الدستورية لفترة جديدة
  • عرض 11 صورة
    الرئيس السيسي يؤدي اليمين الدستورية لفترة جديدة (1)
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    الرئيس السيسي يؤدي اليمين الدستورية لفترة جديدة (3)
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    الرئيس السيسي يؤدي اليمين الدستورية لفترة جديدة
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    الرئيس السيسي يؤدي اليمين الدستورية لفترة جديدة (5)
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    الرئيس السيسي يؤدي اليمين الدستورية لفترة جديدة (4)
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    الرئيس السيسي يؤدي اليمين الدستورية لفترة جديدة (7)
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    الرئيس السيسي يؤدي اليمين الدستورية لفترة جديدة (8)
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    الرئيس السيسي يؤدي اليمين الدستورية لفترة جديدة (9)
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    الرئيس السيسي يؤدي اليمين الدستورية لفترة جديدة (6)
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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، بالمقر الجديد للبرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة مدتها ست سنوات.

وعقب انتهاء الرئيس السيسي، من أداء اليمن أطلقت المدفعية طلقاتها، احتفاء بالرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويرصد "مصراوي" لقطات من فعاليات أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية بالمقر الجديد للبرلمان بالعاصمة الإدارية.

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