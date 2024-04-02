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BBC

يعادل برج القاهرة- 10 معلومات وصور عن أطول ساري بعد رفع السيسي العلم عليه

12:33 م الثلاثاء 02 أبريل 2024
  • عرض 5 صورة
    أطول ساري بعد رفع السيسي العلم عليه
  • عرض 5 صورة
    أطول ساري بعد رفع السيسي العلم عليه
  • عرض 5 صورة
    أطول ساري بعد رفع السيسي العلم عليه
  • عرض 5 صورة
    أطول ساري بعد رفع السيسي العلم عليه
  • عرض 5 صورة
    أطول ساري بعد رفع السيسي العلم عليه
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كتب- محمد سامي:

رفع الرئيس عبدالفتاح السيسي علم مصر على أطول ساري موجود بالعاصمة الادارية الجديدة وذلك بعد أداء قسم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية .
وينشر مصراوي أبرز المعلومات عن أطول ساريا

- يبلغ ارتفاع سارية العلم 207.8 متر، أي ما يعادل ارتفاع برج القاهرة
- مصنوعة من الحديد الصلب بوزن إجمالي 1040 طنًا
- طول العلم: 60 مترًا عرض العلم: 40 مترًا
- تتكون السارية من 11 وصلة تم تركيبها باستخدام أوناش متخصصة، وتزينها قمة ذهبية مزخرفة.
- تعد سارية العلم رمزًا مهمًا للوطنية والاعتزاز بالهوية المصرية
- يرفرف العلم المصري على السارية شامخًا، ليذكر الجميع بعظمة مصر وقوتها
- تم إنشاء السارية لتعد رمزًا للمستقبل المشرق الذي تسعى مصر لتحقيقه.
- تم الانتهاء من تركيب سارية العلم في ديسمبر 2021
- تم رفع العلم المصري لأول مرة على السارية في احتفال ضخم حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي.

السيسي علم مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل تنصيب الرئيس السيسي

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