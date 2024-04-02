يعادل برج القاهرة- 10 معلومات وصور عن أطول ساري بعد رفع السيسي العلم عليه

كتب- محمد سامي:

رفع الرئيس عبدالفتاح السيسي علم مصر على أطول ساري موجود بالعاصمة الادارية الجديدة وذلك بعد أداء قسم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية .

وينشر مصراوي أبرز المعلومات عن أطول ساريا

- يبلغ ارتفاع سارية العلم 207.8 متر، أي ما يعادل ارتفاع برج القاهرة

- مصنوعة من الحديد الصلب بوزن إجمالي 1040 طنًا

- طول العلم: 60 مترًا عرض العلم: 40 مترًا

- تتكون السارية من 11 وصلة تم تركيبها باستخدام أوناش متخصصة، وتزينها قمة ذهبية مزخرفة.

- تعد سارية العلم رمزًا مهمًا للوطنية والاعتزاز بالهوية المصرية

- يرفرف العلم المصري على السارية شامخًا، ليذكر الجميع بعظمة مصر وقوتها

- تم إنشاء السارية لتعد رمزًا للمستقبل المشرق الذي تسعى مصر لتحقيقه.

- تم الانتهاء من تركيب سارية العلم في ديسمبر 2021

- تم رفع العلم المصري لأول مرة على السارية في احتفال ضخم حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي.