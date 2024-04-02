السيسي للمصريين: أجدد معكم العهد على استكمال مسيرة الوطن

كتب- محمد نصار:

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية اليوم أمام مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: «دعوني ونحن في ربوع هذا السرح العريق، الممثل لإرادة شعب مصر أن أجدد معكم العهد على استكمال مسيرة الوطن وتحقيق تطلعات الأمة المصرية العظيمة في بناء دولة حديثة ديموقراطية متقدمة في العلوم والزراعة والآداب والفنون والصناعة».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته التي بثتها «إكسترا نيوز»: «نتسلح بعبق تاريخ لا نظير له بين البلاد وعزيمة حاضرة أشد رسوخا من الجبال وآمال مستقبل يحمل كل الخير لبلدنا وشعبنا».