كسوف الشمس الكلي.. بيان جديد من البحوث الفلكية بالخريطة والمناطق

كتب- محمد نصار:

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بيانًا بشأن كسوف الشمس الكلي يوم الاثنين المقبل الموافق 8 أبريل 2024.

وقال المعهد، في بيانه، إنه عند اقتران شهر شوال لعام 1445 هـ، يوم الاثنين 8 أبريل 2024، سيشهد العالم كسوفا كليا للشمس، يمكن رؤيته ككسوف كلي في المكسيك والولايات المتحدة وكندا.

كما يمكن رؤيته ككسوف جزئي في غرب أوروبا وأمريكا الشمالية وشمال أمريكا الجنوبية، والمحيط الباسفيكي، والمحيط الأطلنطي، والقارة القطبية الشمالية.

ويغطي الكسوف الكلي مساحة عرضها 197.5 كم ويستغرق مدة قدرها 4 دقائق و28 ثانية.

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