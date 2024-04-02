السيسي: قطعنا شوطا كبيرا في فترة وجيزة.. ونتحدى أنفسنا قبل كل شيء

كتب- محمد سامي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ عالم اليوم بما يشهده من تحديات متصاعدة حضاريا، وعلميا، وتكنولوجيا، وعمرانيا، وسياسيا، واقتصاديا، يحتم علينا أن ننتبه بكل طاقاتنا إلى أنّنا في سباق مع الزمن.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته عقب أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، ونقلتها «إكسترا نيوز»، أنّ التقدم المستمر لا يتوقف لينتظر أحدا، وقد قطعنا شوطا كبيرا في فترة زمنية وجيزة، مواجهين الصعاب والتحديات، ومدركين أننا نتحدى أنفسنا قبل أي شيء آخر، وهو التحدي الذي يفوز به دائما المعدن المصري النادر الذي تزيده جسامة التحديات صلابة وقوة.