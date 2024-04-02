تعليم وترشيد إنفاق.. ما خطة الرئيس السيسي في دورته الرئاسية الثالثة؟

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خطته في الفترة الرئاسية الجديدة التي بدأت اليوم، عقب أداء اليمين الدستورية، بالمقر الجديد للبرلمان، بالعاصمة الإدارية.

وجاءت الخطة التي أعلنها الرئيس السيسي على النحو التالي:

- على صعيد العلاقات الخارجية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات مع جميع الأطراف، وتقوم مصر بدور لا غنى له في الأمن والسلام والتنمية.

- على الصعيد السياسي، استكمال الحوار الوطني وتنفيذ التوصيات المتفق عليها في جميع المجالات وتبني استراتيجيات تعظم صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الازمات وتحقيق نمو اقتصادي قوي.

- التركيز على السياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

- زيادة الرقعة الزراعية والإنتاجية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مع إعطاء الأولوية للصادرات.

- تبني إصلاح مؤسسي شامل، بترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل والطاقة المتجددة.

- جودة التعليم لأبنائنا وتعظيم المبادرات والبرامج واستكمال مشروع التأمين الصحي الشامل.

- دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة مخصصات مشروع تكافل وكرامة، واستكمال مشروع حياة كريمة.

- الاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية والمدن الجديدة وتطوير المناطق الكبرى غير المخططة واستكمال سكن لكل المصريين.

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