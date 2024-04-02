بعد قليل.. الرئيس السيسي يؤدي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة

الرئيس السيسي يطلع على نتائج مشاركة مدبولي في القم

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يؤدي الرئيس السيسي، صباح الثلاثاء، بالمقر الجديد للبرلمان بالعاصمة الإدارية، اليمين الدستورية وفق الدستور والقانون، تمهيدا لبدء فترة رئاسية جديدة.



وقال النائب محمد عطية الفيومي، إن وقائع جلسة أداء اليمين الدستورية، تبدأ بتلاوة المستشار حنفي جبالي لنتيجة الانتخابات الرئاسية وفق البيان الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، وتقديم الرئيس.

وتابع النائب محمد عطية الفيومي، أن الرئيس بعد ذلك سيقوم أداء اليمين الدستورية وفق الدستور والقانون، وذلك بمثابة إعلان رسمي لبدء فترة رئاسية جديدة.

ومن المقرر أيضا أن تشهد الجلسة إلقاء الرئيس السيسي خطابًا موجهًا للشعب المصري عقب أداء اليمين الدستورية.