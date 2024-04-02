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BBC

شعبة الخضراوات والفاكهة: الرئيس السيسي أحدث نقلة نوعية بالزراعة لتلبية احتياجات مصر

01:37 ص الثلاثاء 02 أبريل 2024

حاتم النجيب

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كتبت- داليا الظنيني:

أثنى حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، على التطوير الذي شهده قطاع الزراعة في مصر خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار العقد الماضي.

وأضاف في فيلم وثائقي بعنوان "10 سنوات من الإنجازات.. حكاية قائد ومسيرة وطن" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد ، أن الزيادة في الكميات المستوردة من الخضروات والفاكهة دليل على النمو في القطاع.

وأوضح أن الرئيس السيسي ركز على تنفيذ مشروعات زراعية تخدم شريحة محدودي الدخل وتوسع الرقعة الزراعية لتلبية احتياجات السوق المحلي.

كما لفت حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، إلى أن هذه المشروعات لعبت دورًا مهمًا في توفير العمل للشباب وزيادة الإنتاج المحلي.

واختتم نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، بالتأكيد على أمله في توسيع الخريطة الزراعية وتحديث قاعدة البيانات لضمان استقرار السوق المصري على مدار العام.

حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة نقلة نوعية بالزراعة الرئيس السيسي أحدث نقلة نوعية بالزراعة أحمد موسى على قناة صدى البلد 10 سنوات من الإنجازات حكاية قائد ومسيرة وطن

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