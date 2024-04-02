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BBC

أمطار ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة

09:00 ص الثلاثاء 02 أبريل 2024

طقس حار

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كتب- عمرو صالح:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار طوال فترة النهار على كل من على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضح الأرصاد، أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وحذرت من وجود شبورة مائية ونشاط الرياح على القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أن معظم أنحاء البلاد ستشهد طقس لطيف ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

طقس حار الطقس الأرصاد الجوية أمطار رياح درجات الحرارة

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