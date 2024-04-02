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BBC

حدثًا عالميًا.. تفاصيل استعدادات العاصمة الإدارية لحفل تنصيب الرئيس السيسي

01:06 ص الثلاثاء 02 أبريل 2024

برلمان العاصمة الإدارية الجديدة

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كتبت- داليا الظنيني:
كشف المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن اللمسات النهائية لاستقبال حفل تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث، أن الحدث سيجسد أفضل صورة للعاصمة ويُعد حدثًا عالميًا يجذب الأنظار إليها، واصفًا العاصمة الجديدة بأنها "حلم تحقق".

وأشار إلى أن مراسم تنصيب الرئيس السيسي بمقر البرلمان تمثل الافتتاح الرسمي للمرحلة الأولى من العاصمة وبداية عهد جديد للجمهورية.

وألمح المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن العمل جارٍ الآن على التخطيط للمرحلة الثانية من تطوير العاصمة الإدارية.

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