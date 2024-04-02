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BBC

تكلفة تصل لـ180 مليون جنيه.. تفاصيل تنفيذ محطة رفع صرف صحي بـحدائق أكتوبر

12:39 ص الثلاثاء 02 أبريل 2024

محطة رفع صرف صحي

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كتب- محمد أبو بكر:
استعرض المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، أعمال تنفيذ محطة رفع صرف صحي مشروع ٣٩٠ فدان لخدمة المشروع والمناطق المجاورة بمدينة حدائق أكتوبر، بتكلفة تصل إلى ١٨٠ مليون جنيه شاملة المحطة وخط طرد قطر ١٢٠٠ مم بطول ٨ كلم، والتي تم تصميمها علي أحدث النظم الهندسية الحديثة.

وأوضح "مصطفى"، أن ذلك يأتي؛ ضمن مخطط مدينة تنمية حدائق أكتوبر؛ لاستكمال منظومة الصرف الصحي للمدينة ودعم المرافق والبنية التحتية للمدينة.

واستعرض رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، موقف المشروع، حيث بلغت نسبة تنفيذ مبنى المحطة ومكوناتها 70%، في حين بلغت نسبة تنفيذ خط الطرد 85%.

وأكد، على ضرورة الانتهاء من المحطة في الموعد المحدد مع الالتزام بالشروط والمواصفات الفنية.

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محطة رفع صرف حدائق أكتوبر الصرف الصحي

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