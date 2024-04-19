قرار جديد بشأن السفر لأداء مناسك الحج بتأشيرة الزيارة

كتب- محمد أبو بكر:

قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن السفر بتأشيرة الزيارة أو السياحة قضية مهمة وحساسة في ذات الوقت.

وأضاف "حنفي"، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، أن السعودية لن تسمح هذا العام بأي تأشيرة زيارة بأداء فريضة الحج أيًا كانت الزيارة، وهذا تطور مهم.

وأشار نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إلى أنه لا بد من التنبيه على المواطنين حتى لايقعوا تحت طائلة القانون بالسعودية، أو شركات السياحة التي لا تحمل أية تراخيص وتقوم بالنصب على المواطنين.

من جانبه، قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إنه لا يسمح بأداء مناسك الحج للموسم الجديد 1445 هجريًا باستخدام تأشيرة الزيارة أو السياحة.

وأضاف "وحيد"، لـ"مصراوي"، في تصريحات خاصة، أن السلطات المختصة تعاقب الأشخاص الذين يقومون بأداء مناسك الحج باستخدام تأشيرات سياحية.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أنه يُفرض على المخالفين عقوبة الحظر من دخول البلاد لمدة تصل إلى 10 سنوات.

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