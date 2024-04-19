عمرو أديب منتقدًا استئناف خطة تخفيف الأحمال: هل التوفير يعادل الخسائر؟

كتب- حسن مرسي:

عبّر الإعلامي عمرو أديب عن استيائه من قرار الحكومة بشأن استئناف خطة تخفيف الأحمال وانقطاع التيار الكهربائي بعد عطلة عيد الفطر المبارك.

وخلال برنامجه "الحكاية" على قناة "mbc مصر" مساء الجمعة، أشار أديب إلى أن مصر تستحق أفضل من ذلك وتستحق حلولًا جذرية لمشكلة نقص الوقود المؤثرة على إنتاج الكهرباء، مشددًا على ضرورة ألا يتم التطبيع مع خطة تخفيف الأحمال الحالية واعتبارها تدبير مؤقت واستثنائي.

وأضاف مقدم "الحكاية": "لا يوجد دولة في العالم تعيش في هذا الوضع بصورة مستمرة، متسائلًا: هل يعادل التوفير المعاناة التي يتكبدها المواطنون نتيجة انقطاع التيار الكهربائي يوميًا؟ هل يعادل التوفير التوقف والخسائر التي تتكبدها المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ وهل يعادل التوفير غضب وضجر المواطنين خلال موجات الحر المرتقبة خلال الأسابيع المقبلة؟".

وأكد أديب أن أي حكومة يرتبط تواجدها برضا المواطن، لأن انقطاع الكهرباء لساعتين يوميًا أكثر تأثيرًا على حياة المواطنين من غلاء الأسعار.

وانتقد أديب الإعتماد المستمر على حلول مؤقتة مثل تخفيف الأحمال، مشيرًا إلى أن هذا لن يكون حلاً فعالًا على المدى البعيد.

وأضاف قائلاً: "من الأسف أنه لا يوجد أي شخص في الحكومة يعرض أسباب استمرار خطة تخفيف الأحمال لنا، حتى نقدم اقتراحاتنا في هذا الصدد؟ هل يجب أن نتنازل عن رضى المواطنين من أجل توفير مليار دولار سنويًا؟