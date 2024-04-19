كتب-عمرو صالح:

شهدت البلاد اليوم الجمعة العديد من الأحداث السياسية والإقتصادية والإجتماعية أبرزها، قيام الرئيس السيسي بوداع عاهل البحرين في ختام زيارته لمصر، منا احتفل المجلس القومي للمرأة، بتسجيل علامة تجارية "التلي السوهاجي".

ويرصد "مصراوي" خلال السطور الأتية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية وهي

قصور الثقافة في أسبوع.. احتفالات تحرير سيناء والسامر يشهد عودة حفلات الخميس الأخير

تشهد أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من اليوم الجمعة وحتى الخميس المقبل 25 أبريل،.. لمزيد من التفاصيل

"القومي للمرأة" يحتفل بتسجيل علامة تجارية "التلي السوهاجي"

نظم المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو)، فعالية خاصة فى إطار ختام المشروع الرائد الملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات – تمكين المرأة في المجتمعات المحلية عن طريق الملكية الفكرية .. لمزيد من التفاصيل

محافظ الجيزة يتفقد مشروعات التطوير بإمبابة والمنيرة الغربية والعجوزة

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، على تفقد عددًا من القطاعات بأحياء المنيرة الغربية وإمبابة والعجوزة وجنوب؛ للوقوف علي نسب تنفيذ أعمال التطوير المدرجة بخطة العام المالي الجاري.. لمزيد من التفاصيل

السياحة: انطلاق النسخة الـ12 من بطولة الجونة الدولية للإسكواش

أطلقت الهيئة العامة لتنشيط السياحة، النسخة الـ12 من بطولة الجونة الدولية للإسكواش والتي انطلقت، اليوم الجمعة، بمدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر، وتستمر فعالياتها حتى 26 أبريل الجاري، لمزيد من التفاصيل

الرئيس السيسي يودع عاهل البحرين في ختام زيارته لمصر

ودع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمطار القاهرة الدولي في ختام زيارته لمصر. لمزيد من التفاصيل

السياحة: إصدار تأشيرات الحج لأول مرة في تاريخ مصر قبل موعدها بأكثر من شهر

قال باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إن شركات السياحة تنهي حاليًا الاستعداد لموسم حج 2024 والتي من المقرر أن تنطلق أولى رحلاتها خلال الشهر القادم.. لمزيد من التفاصيل

توقف إصدار تأشيرات العمرة وانتهاء الموسم.. ومسؤول يكشف الأسباب

أكد باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، توقف موسم العمرة في مصر بعد إيقاف إصدار التأشيرات خلال الفترة الحالية لعدد من الأسباب. لمزيد من التفاصيل

الحكومة تكشف حقيقة عودة عمل الموظفين بنظام الـ "أون لاين"

أصدر مجلس الوزراء، بيانا توضيحا اليوم، بشأن تداول فيديو يتضمن قرارًا لرئيس الوزراء بعودة يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل للموظفين بنظام الـ"أون لاين" من المنزل اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل.لمزيد من التفاصيل

وزيرة الثقافة تنعي الفنان صلاح السعدني: ستظل أعماله تُلهم الأجيال القادمة

نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الفنان الكبير صلاح السعدني، أحد أعمدة الدراما التلفزيونية المصرية، الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 81 عامًا. لمزيد من التفاصيل



