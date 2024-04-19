السياحة: إصدار تأشيرات الحج لأول مرة في تاريخ مصر قبل موعدها بأكثر من شهر

كتب- محمد أبو بكر:

قال باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إن شركات السياحة تنهي حاليًا الاستعداد لموسم حج 2024 والتي من المقرر أن تنطلق أولى رحلاتها خلال الشهر القادم.

وأضاف "السيسي"، لمصراوي، أنه سيتم لأول مرة في مصر إصدار تأشيرات الحج قبل سفر الحجاج بشهر ونصف.

وأشار عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إلى أن وزارة الحج والعمرة السعودية حددت 20 من شهر شوال آخر موعد لإنهاء جميع الإجراءات.

وأكد أن جميع الشركات حاليًا تعمل على قدمًا وساق؛ لضمان إنهاء جميع إجراءات الموسم في الوقت المحدد.

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