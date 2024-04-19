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تحذير مهم من "النقل" للمواطنين بشأن عبور مزلقانات السكة الحديد

02:27 م الجمعة 19 أبريل 2024
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كتب- محمد نصار:
ناشدت وزارة النقل، المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور و الالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه؛ حتى لايؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتي في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها تحت عنوان سلامتك تهمنا؛ لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

وزارة النقل مزلقانات السكة الحديد القطار
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