"الري": وضع رؤية مستقبلية لتعزيز قدرات العاملين في تحلية ومعالجة ونوعية المياه

كتب- محمد فتحي:

عقدت اللجنة الدائمة العليا للسياسات" بوزارة الموارد المائية والري، برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وأعضاء اللجنة.

قال الدكتور سويلم، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة السياسات العامة للوزارة خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها وتحسين أداء منظومة الري والصرف، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة.

وتم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة، والتنسيق مع مختلف جهات الدولة بشأن هذه المشروعات، إذ تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/يوم، الذي تصل نسبة التنفيذ الحالية به لـ٧٠%، ويتكون المشروع من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كم "عبارة عن مسار مكشوف بطول ٩٢ كم ومسار مواسير بطول ٢٢ كم" بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول ٦٠ كيلومتر.

وأوضح أن هذا المشروع يهدف لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية اعتمادًا على مياه الصرف الزراعي المعالجة، كمثال للإدارة الرشيدة للمياه في مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات.

وأشار إلى أن مشروع المسار الناقل لمحطة الحمام سيضيف ٢.٤٠ مليار متر مكعب سنويا من مياه الصرف الزراعي المعالج إلى منظومة الري في مصر.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مقترحات بإنشاء وحدة بالوزارة لتعزيز تطبيق مفهوم "الترابط بين المياه والطاقة والغذاء" Nexus في أنشطة الوزارة.

وأشار الدكتور سويلم لأهمية مفهوم "الترابط بين المياه والطاقة والغذاء" خاصة أن ٧٥% من المياه تستخدم في الزراعة وإنتاج الغذاء.

وأكد على ضرورة وضع رؤية مستقبلية شاملة لتعزيز قدرات العاملين بالوزارة في مجالات تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء، والمعالجة البيولوجية والكيميائية لمياه الصرف الزراعي وتحلية المياه المسوس "قليلة الملوحة"، ومراقبة وإدارة نوعية المياه وتطبيق مفهوم "الترابط بين المياه والطاقة والغذاء"، والتأكيد على الدور الهام لمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية التابع للوزارة في رفع كفاءة العاملين بالوزارة في هذه المجالات ، مع أهمية الاستفادة من خبرات الدول الأخرى في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء مثل التجربة الناجحة لدولة المغرب الشقيقة في هذا المجال.

ووجه الدكتور سويلم بتشكيل مجموعة عمل مصغرة لدراسة تشكيل كيان خاص أو أكثر أو تعزيز بعض الإدارات القائمة حاليا، بحيث تكون هذه الكيانات معنية بموضوعات: تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء – معالجة مياه الصرف الزراعي – مراقبة وإدارة نوعية المياه - الترابط بين المياه والطاقة والغذاء.

وأكد سويلم على ضرورة إعداد جيل جديد من المهندسين قادر علي إدارة وصيانة محطات معالجه المياه الجديدة مثل محطات المحسمة وبحر البقر والحمام.