السفير نبيل فهمي: مصر ركيزة أساسية لأمريكا وأوروبا في ظل اشتعال الصراع بالمنطقة

كتب- حسن مرسي:

قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إن مصر دولة مهمة للولايات المتحدة الأمريكية في ظل اشتعال المنطقة، مبينا أن أوروبا كانت تأخذ موقفا سلبيا تجاه مصر في السابق والآن الموقف تغير وعدم وضعها أية شروط للتعاون مع مصر.

وأشار وزير الخارجية الأسبق، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، عبر برنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الموقف الأوروبي والأمريكي تغير تماما تجاه مصر بعد الحرب على غزة، مشيرا إلى أن مصر دولة مهمة في المنطقة والشرق الأوسط خاصة في ظل الصراعات التي تشهدها المنطقة حاليا والتي تؤجج الأوضاع سياسيا وأمنيا.

وأشار وزير الخارجية الأسبق، إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة غيرت الرؤى والمواقف بشأن التعاون مع الدول، لافتا إلى أن أوروبا عانت كثيرا جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وأخذ خط الدفاع عن أوكرانيا ضد روسيا.

وتوقع السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، استمرار الحرب على غزة الفترات المقبلة، قائلا:"الحرب لها سقف بس ملهاش نهاية مع استمرار نزيف الدم في غزة حتى الصيف المقبل، خاصة أن إسرائيل تريد السيطرة الأمنية على قطاع غزة".

وطرح وزير الخارجية عددا من النقاط لحل القضية الفلسطينية، منها وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وعودة النازحين للقطاع، وإعادة إعمار غزة، والتأكيد على المبادرة العربية ببيروت عام 2002 والانسحاب من الأراضي المحتلة، وإجراء الانتخابات في فلسطين، والقبول بفلسطين بالأمم المتحدة.