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BBC

"زراعة النواب": ارتفاع أسعار توريد القمح عن السعر العالمي دليل علي دعم الدولة للمزارعين

06:00 ص الجمعة 19 أبريل 2024

النائب هشام الحصري

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كتب- نشأت علي:

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية ما تبذله الدولة من جهود لصالح التوسع في المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها محصول القمح، مشيرًا إلى أن الأسعار العالمية للقمح حاليًا تؤكد حجم تلك الجهود كما تؤكد تغيير طريقة التعامل مع المزارعين، والحرص على تقديم كافة أشكال الدعم إليهم.

وأوضح "الحصري"، أن الأسعار العالمية للقمح، تراجعت لتصبح ٢٠٠ دولارًا للطن، بما يوازي نحو 9.6 جنيه مصرى للكيلو الواحد، و1440 جنيه للأردب، متابعا، وهو ما يعد أقل من السعر الذى حددته الحكومة مؤخرا لتوريد القمح، وهو 2000 جنيهًا للأردب الواحد، ما يعني أن سعر توريد القمح محليًا أكبر من السعر العالمي بنحو ٥٦٠ جنيه.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري، أن ذلك الأمر دليل علي ما تبذله الدولة من جهود تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو دعم المزارع المصري وتشجيعه علي التوسع في المحاصيل الاستراتيجية.

وتابع الحصري، أيضا ذلك الأمر يؤكد تغيير الثقافة الحكومية السابقة في الماضي، حول استيراد مثل تلك المحاصيل من الخارج طالما ستكون أقل تكلفة من الداخل، وهو ما كان له تأثير سلبى في الماضي في تراجع حجم زراعات المحاصيل الاستراتيجية، وهو ما تنبه إليه الرئيس السيسي موجها بالتوسع في تلك الزراعات الهامة وتوفير الدعم اللازم للمزارعين.

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