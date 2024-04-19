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BBC

رئيس الشعبة يوجه رسالة شديدة لأصحاب المخابز التي لم تخفض أسعارها

03:02 ص الجمعة 19 أبريل 2024

عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية

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كتب- محمد أبو بكر:

قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالقاهرة، إنه انخفاض كل ما يتعلق بانخفاض أسعار العيش السياحي والفينو سيتضح بشكل أكبر خلال السبت القادم بعد رؤية سعر الدقيق في البورصة.

وأضاف "حماد"، لمصراوي، أنه حدث انخفاضًا في أسعار الفينو والخبز السياحي حاليًا، حيث الأسعار كالآتي:

رغيف العيش السياحي 80 جرام بـ150 قرش

الخبز وزن 40 جرامًا 75 قرشًا

الخبز وزن 25 جرامًا 50 قرشًا

رغيف الفينو يبلغ 100 قرش للرغيف بوزن 25 جرامًا

سعره 150 قرشا للرغيف بوزن 50 جرامًا.

وشدد رئيس شعبة مخابز القاهرة، على أنه سيكون هناك رقابة شديدة وعقوبات مغلظة على الأماكن غير الملتزمة بتطبيق الأسعار الجديدة.

وعن المخابز التي لم تخفض أسعارها، تابع: دي قلة أدب، والعقوبات ممكن توصل لإلغاء التراخيص وقفل كل حاجة.

عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالقاهرة أسعار العيش السياحي أسعار الفينو
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