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الحكومة تكشف أعداد المقيمين واللاجئين في مصر

11:46 م الخميس 18 أبريل 2024

المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء

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كتب- حسن مرسي:

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية قد منحت مهلة حتى شهر سبتمبر المقبل لتوفيق أوضاع المقيمين الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير قانونية.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "كل يوم" الذي يبث على قناة "ON"، أوضح الحمصاني أن الحكومة قد منحت المقيمين غير المقننين مهلة حتى سبتمبر المقبل لتقنين أوضاعهم، مشيرًا إلى أن عدد اللاجئين على الأراضي المصرية يزيد عن 400 ألف شخص وفق الأرقام الصادرة من مفوضية اللاجئين.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة أن هناك فرقًا بين المقيمين واللاجئين، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المقيمين غير المصريين يبلغ حوالي 9 ملايين شخص، وهو ما أكده تقرير منظمة الهجرة الدولية.

وأكد المتحدث باسم الحكومة أن هناك تنسيقًا مع المنظمات الدولية، بما في ذلك مفوضية اللاجئين في مصر، وأضاف أن فكرة منح الإقامة القانونية في البلاد تخضع لاختصاص وزارة الداخلية وتُراجع بشكل مستمر، مؤكدًا أن الدولة المصرية تدرك الأعباء المرتبطة بهذا الوضع، وتتعامل بشكل احترافي يراعي المصلحة الوطنية.

وأضاف قائلاً: "نحن نتواصل مع الشركاء الدوليين والمانحين لدراسة كيفية تقديم الدعم لمصر لتخفيف أعباء المقيمين غير المصريين".

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