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الأحد.. انعقاد معرض الكتاب "مصر - اليابان.. تاريخ يبني مستقبل"

09:25 م الخميس 18 أبريل 2024

كلية الإعلام بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة

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كتب- عمر صبري:

تعقد جمعية كتاب كلية الإعلام جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة معرض الكتاب السنوي للكلية وذلك تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع مؤسسة اليابان بالقاهرة.

تشهد الجلسة الافتتاحية لمعرض الكتاب السابع بالكلية احتفالية بدولة الشرف اليابان، يوم الأحد 21 إبريل، بحضور وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، السفير الياباني بالقاهرة أوكا هيروشي، ورئيس مؤسسة اليابان بالقاهرة أيومي هيشيموتو، رئيس الهيئة العامة للكتاب أحمد بهي، والفنان نبيل علي ماهر.

وقالت الدكتورة أماني فهمي، عميدة الكلية، إن الجلسة الافتتاحية ستشهد عرض لفرقة التنورة التراثية المصرية وأداء للفرقة اليابانية، وتقديم الحلوى الياباني، وعرض موسيقى لأوركسترا المايسترو الكبير محمد وهيدي، وعدد من الفاعليات المتعلقة بالثقافة والفن والشعر.

ويشهد المعرض تكريم رموز مصر الثقافية الذين أثروا التجربة الإبداعية والفكرية هذا العام نخبة من رموز الثقافة في مصر والوطن العربي، بالإضافة إلى برنامج ثقافي موسع يضم ورش عمل فنية وثقافية من الجانبين المصري والياباني.

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كلية الإعلام جامعة أكتوبر وزارة التعليم العالي مصر - اليابان تاريخ يبني مستقبل السفير الياباني بالقاهرة
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