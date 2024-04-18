نقيب الأشراف: المساجد تشهد تطويرًا غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وجهت نقابة السادة الأشراف، على لسان السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، وجميع منتسبيها من أبناء الأشراف داخل مصر وخارجها، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على اهتمامه بمساجد آل البيت.

وأكد نقيب السادة الأشراف، أن هناك تطوير غير مسبوق في مساجد "سيدنا الإمام الحسين والسيدة نفيسة رضي الله عنها والسيدة زينب والسيدة رقية والسيدة فاطمة النبوية" رضي الله عنهم، ويتم تطوير المناطق المحيطة بها بصورة حضارية، وكذلك شارع الأشراف وما يتضمنه من مقامات لآل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما تم من تطوير حضاري للمناطق المحيطة بهذه المساجد التاريخية وما يمثله من زيادة السياحة الدينية والثقافية من داخل وخارج مصر، وما يعكسه من زيادة الدخل القومي.

ووجه نقيب السادة الأشراف، كل الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي عما تم من تطوير في جميع مساجد جمهورية مصر العربية مثل مسجدي سيدنا عمرو بن العاص والظاهر بيبرس، وما تم من تشييده من مساجد عظيمة تليق بالجمهورية الجديدة مثل مسجد مصر الكبير ومركزها الثقافي الإسلامي ودار مصر للقرآن ومسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو لما لمسه ويلمسه كل المتعلقين ببيوت الله عز وجل بصفة عامة ومساجد آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة.

وأكّد أن حالة الإقبال الشديدة على المساجد في شهر رمضان المبارك، وما شهدته من أنشطة كبيرة والمتمثلة فى "ملتقى الفكر الإسلامي- ومجالس الذكر ومجالس الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه

وسلم ومقارئ القرآن"، بصورة عظيمة تريح القلب والنفس، تعكس اهتمام الرئيس السيسي بالخطاب الديني المستنير.

وأعرب عن سعادته الغامرة بحديث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن تطوير مسار آل البيت، معلنا استعداد نقابة السادة الأشراف الكامل للتعاون في هذا الشأن، ووضع كافة إمكانياتها الفنية تحت تصرف مجلس الوزراء.

وأعرب نقيب السادة الأشراف، عن عميق شكره مرة أخرى للرئيس عبدالفتاح السيسي، سائلا المولى عز وجل أن يوفقه ويسدد خطاه ويجزيه خير الجزاء عما قدمه ويقدمه من جهود مباركة في خدمة وطننا العزيز مصر.