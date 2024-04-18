يصل لـ40%.. الوزراء: انحفاض في أسعار السلع بأسواق الجملة

كتب- حسن مرسي:

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع ممثلي الغرف التجارية، مشيرًا إلى أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة ضبط أسعار السلع بالأسواق.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" المذاع على قناة "أون"، اليوم الخميس، قال الحمصاني، إن أسعار السلع في أسواق الجملة شهدت انخفاضًا كبيرًا بنسب تتراوح ما بين 30 إلى 40% خلال الفترة القليلة الماضية، مؤكدًا أن المواطن سوف يشعر بانخفاض الأسعار في الأسواق خلال أيام.

وحول حقيقة تعامل "الجمارك المصرية"، مع البضائع التي لازالت في الموانيء، أكد المستشار الحمصاني، أن الحكومة وفرت سيولة دولارية للإفراج عن السلع، بأكثر من 8 مليار ولكن لوحظ أن هناك بعض السلع متركة في الجمارك، ولم يقم أصحابها بإتمام استلامها.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه يحق طبقا للقانون للجمارك المصرية بتحويل تلك البضائع للمهمل، وبيعها من قبل الجمارك المصرية.