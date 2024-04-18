إعلان

BBC

يصل لـ40%.. الوزراء: انحفاض في أسعار السلع بأسواق الجملة

08:23 م الخميس 18 أبريل 2024

المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- حسن مرسي:

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع ممثلي الغرف التجارية، مشيرًا إلى أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة ضبط أسعار السلع بالأسواق.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" المذاع على قناة "أون"، اليوم الخميس، قال الحمصاني، إن أسعار السلع في أسواق الجملة شهدت انخفاضًا كبيرًا بنسب تتراوح ما بين 30 إلى 40% خلال الفترة القليلة الماضية، مؤكدًا أن المواطن سوف يشعر بانخفاض الأسعار في الأسواق خلال أيام.

وحول حقيقة تعامل "الجمارك المصرية"، مع البضائع التي لازالت في الموانيء، أكد المستشار الحمصاني، أن الحكومة وفرت سيولة دولارية للإفراج عن السلع، بأكثر من 8 مليار ولكن لوحظ أن هناك بعض السلع متركة في الجمارك، ولم يقم أصحابها بإتمام استلامها.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه يحق طبقا للقانون للجمارك المصرية بتحويل تلك البضائع للمهمل، وبيعها من قبل الجمارك المصرية.

المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء انحفاض في أسعار السلع أسعار السلع بأسواق الجملة اجتماع رئيس الوزراء ممثلي الغرف التجارية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أزمة أرقام الإيداع على طاولة الحوار بين اتحاد الناشرين ومسئولي "الثقافة"

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

تم إزالتها فورًا.. أول تعليق رسمي عن تنفيذ الهوية البصرية للطريق الدائري
ليلا ونهارا.. الأرصاد توجة نصائج للمواطنين عن التقلبات الجوية الحالية
* البرودة راجعة.. الأرصاد تُحذر المواطنين ونصائح لمرضى الحساسية
* ماذا ستفعل مصر بدولارات رأس الحكمة؟